De Santis, l’uomo di fiducia di Saputo: “Avevamo convinto Giovinco, Joey non si accontenta”

Calciatore, allenatore e dirigente, il tutto per oltre vent’anni. Nick De Santis è stato fino a poco tempo fa un fedelissimo di Joey Saputo in Canada, un rapporto speciale, unico, arrivato alla naturale conclusione lavorativa dopo il passaggio di consegne al neo direttore Kevin Gilmore nei Montreal Impact. Ma De Santis è a conoscenza di tanti aspetti che riguardano anche il Bologna, eccolo raccontarli in una intervista a Stadio:

“Sarò sempre riconoscente verso Saputo – ha affermato – Non si è rotto nessun rapporto, semplicemente ho sentito di non essere più importante come prima, soprattutto dopo che Kevin Gilmore ha cominciato a gestire la società. L’ho detto a Joey e lui ha capito. Ora lavoro con alcune agenzie italiane, non capite cosa potrà diventare tra 4 anni la Mls”.