De Rossi-Bologna, a breve l’incontro

Missione difficile ma non impossibile quella di Walter Sabatini. Il coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact vuole portare Daniele De Rossi a Bologna e affidargli la Primavera.

Come riporta Stadio, il dirigente dovrebbe incontrare a breve l’ex capitano giallorosso per sottoporgli la sua idea e convincerlo ad accettare (su di lui anche la Fiorentina). C’è poi un secondo scoglio, ovvero la deroga per allenare. Non avendo fatto il Supercorso di Coverciano, De Rossi non ha il patentino a avrebbe bisogno di una deroga anche per la panchina della Primavera. Le alternative a De Rossi sono Paolo Magnani e Luca Vigiani.