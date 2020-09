De Giuseppe: “Riapertura in Emilia-Romagna. Mercato Bologna? Ecco la situazione”

Alessio De Giuseppe è intervenuto dalla redazione di Etv per affrontare alcune tematiche tra cui la riapertura degli stadi:

“L’Emilia-Romagna riapre le porte agli stadi ed è una notizia di pochi minuti fa, è stata infatti ottenuta la deroga – Si tratta di una svolta che stravolge gli scenari a pochi giorni dalla ripresa. La prima partita di Serie A con i tifosi sarà ufficialmente Parma-Napoli di Domenica ore 12.30 che verrà seguita da Sassuolo-Cagliari ore 18: 1000 i tifosi che potranno fare accesso allo stadio, ma ancora non si sa in base a come verranno scelti e le modalità di pagamento – Per la formula 1 al Gran Premio d’Imola la disponibilità sarà per 13mila persone”