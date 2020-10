De Giuseppe: “Non ci sono novità sul mercato, verranno reintegrati Calabresi e Paz”

Intervenuto da Milano, Alessio De Giuseppe, ha fatto il punto del mercato a Sportoday:

“Sul mercato non ci sono novità. Mi aspettavo movimenti dopo aver perso 3 difensori, ovvero Bani, Dijks e Medel. Gli ultimi due per 2 mesi. Dalla società arriva la notizia che verranno reintegrati in rosa Calabresi e Paz, nonostante le intenzioni di non confermare i giocatori rientranti dai prestiti. Ora Paz e Calabresi diventano necessari. In attacco nessuna possibilità, si era fatto il nome di Llorente che sembra diretto alla Sampdoria. Si resta così con Santander“.