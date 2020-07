D’Aversa: “Abbiamo recuperato una partita impossibile. Contento per il gol di Inglese”

Intervenuto nel post partita di Parma-Bologna, Roberto D’Aversa ha analizzato l’incontro di stasera. Il tecnico dei gialloblu è partito dal caso di Coronavirus riscontrato tra i tesserati crociati per poi analizzare l’atteggiamento dei suoi ragazzi e gli episodi chiave del match. Ecco le sue dichiarazioni.

“Il caso positivo di Coronavirus ha destabilizzato un po’ l’ambiente. Ma non può essere una scusa per come è iniziato l’incontro. Nel secondo tempo abbiamo meritato di pareggiare, anche se i gol sono arrivati nel recupero. Commettiamo degli errori di attenzione sui gol subiti. Sicuramente non è una questione fisica, poi ci sono situazioni di giocatori non al 100%, che rendono più complicata la partita. La nostra ambizione è quella di fare sempre meglio. Siamo contenti di aver recuperato una partita impensabile e puntiamo a continuare la nostra crescita”.