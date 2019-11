D’Aversa: “Mihajlovic merita la panchina d’oro. Infortunio Cornelius? Siamo infastiditi”

Parma in emergenza domani a Bologna, soprattutto il club ducale è infastidito per la gestione in nazionale di Cornelius, rientrato con un problema muscolare in seguito ad uno alla schiena. Le parole del tecnico D’Aversa alla vigilia del match:

“A livello numerico siamo in difficoltà, ma per noi è una abitudine – ha ammesso – Daremo tutti qualcosa in più per sopperire alle difficoltà. Cornelius? Ci dovrebbe essere rispetto e professionalità, cercando di capire il percorso con cui il giocatore arriva in nazionale. Cornelius giocava con un problema alla schiena e ora si è fatto male al flessore. C’è stata leggerezza e siamo infastiditi”.