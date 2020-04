Danilevicius: “Momento difficile per il calcio lituano. Mi piace come lavora la UEFA”

Il presidente della Federcalcio lituano ed ex rossoblu, Tomas Danilevicius, ha raccontato come stia vivendo l’emergenza da Coronavirus nel campionato lituano: “Abbiamo avuto un problema di calcioscommesse e per questo motivo due club, Atlantas e Palanga, sono stati penalizzati di due categorie. Poi una squadra è fallita, mentre un’altra non ha ottenuto la licenza e ci siamo ritrovati con sei squadre. Puntiamo però a creare già l’anno prossimo una nuova massima divisione a dieci squadre. Noi ci siamo fermati subito. Il 29 febbraio abbiamo disputato la Supercoppa, con lo Zalgiris che ha vinto 1-0. Tra il 6 e l’8 marzo abbiamo giocato la prima giornata del campionato 2020 e poi ci siamo fermati. Un po’ come accaduto ovunque. Abbiamo poco più di 100 contagiati, siamo riusciti in tempo a controllare il virus. Ma le regole sono simili a quelle italiane, anche se è concesso uscire per qualche passeggiata. Ma al massimo in due persone”.

