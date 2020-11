Dalla Vite: “Ho rivisto il Bologna della cavalcata salvezza. Mercato? Dico che…”

Ospite di Fire and Desire condotto da Manuel Minguzzi su Radio1909.it,il collega Matteo Dalla Vite di Gazzetta dello Sport ha parlato della situazione in casa rossoblù dopo la buona vittoria con il Cagliari. Difesa, Barrow, mentalità, Mihajlovic, tanti i temi trattati.

“Contro il Cagliari ho rivisto il Bologna di Mihajlovic, quello della cavalcata salvezza, cioè una squadra che riceve colpi ma ne dà uno in più – ha affermato – Quella squadra aveva tante cose dentro, si è poi rivista una cosa particolare: senza cambiare modulo, sono cambiate le modalità avviando una mossa conservativa. Certe volte per portare a casa un risultato non è necessario cambiare modulo”.