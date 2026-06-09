Dalla Vite: “Tedesco può essere l’uomo giusto per l’Europa. Koop e Mangala primi nomi”

Tedesco è sbarcato questa mattina a Bologna e in città c'è grande entusiasmo. Così il collega di Gazzetta dello Sport Matteo Dalla Vite a Radio Nettuno Bologna Uno :

"C'è un grande entusiasmo per Tedesco, evidentemente i tifosi vedono nel nuovo allenatore un profilo internazionale e la persona giusta per poter tornare in Europa. L'obiettivo è quello. Al cinema vogliamo tornarci. Adesso inizieranno a tessere le fila del Bologna di domani con un allenatore che di Europa ne sa. Pensate a quanti giocatori possa aver visto e conosciuto Tedesco in questi anni. Il fatto che arrivi dall'estero può essere un grande vantaggio. Ha la carica di chi ci arriva da italiano e la carica di chi ci arriva da neutrale".