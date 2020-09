Dalla Vite: “Sul mercato mi aspetto altri due acquisti. Supryaga? Ecco l’offerta del Bfc”

Intervenuto a Sportoday su Rete 7, il collega Matteo Dalla Vite di Gazzetta ha parlato della situazione in casa Bologna, partendo dall’intervista di Sinisa Mihajlovic alla rosea.

“Mihajlovic si è sfogato come uomo in quanto ha battuto il Covid e si è risentito delle critiche a lui e alla famiglia. E’ stato ferito e Sinisa ha fatto una serie di considerazioni interessanti, tra queste il fatto che sono passati tanti mesi dal trapianto di midollo e il Covid è stato come bere un bicchier d’acqua”.