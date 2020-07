Dalla Vite: “Sabatini ha l’estro del 10. Bologna? Non è tutto da buttare”

Ospite di Sportoday su Rete 7, il collega Matteo Dalla Vite ha parlato dei temi più attuali sul momento del Bologna, in particolar modo dopo l’intervista effettuata da Sabatini su Gazzetta. Si parte però dallo spogliatoio del Bologna:

“No, non mi risulta ci siano problemi in spogliatoio. Prevale la stanchezza e si vede quando i giocatori provano le loro giocate ma si attorcigliano su se stessi. Quanto a Mihajlovic c’è da dire che ha carattere, quello che pensa dice e onestamente non lo cambierei con nessuno”.