Dalla Vite: “Orsolini tornerà, non ci sono alternative a Supryaga”

Questa sera il collega Matteo Dalla Vite è stato ospite a Sportoday e sono state affrontate diverse tematiche tra cui l’intervista che ha svolto a Orsolini, queste le sue parole in merito:

“Il caffè preso insieme a Orsolini è stato davvero piacevole, è un ragazzo che sa essere nei momenti giusti sia serio che scherzoso . È stato molto sincero e sa di non aver brillato nella seconda metà di campionato perchè era bloccato mentalmente – sa che, come disse Sabatini, deve sacrificarsi di più e vuole mettersi in gioco. Personalmente sono contento che sia rimasto perchè giocatori come lui alzano la qualità e il livello della squadra, tornerà il giocatore che conosciamo”.