Dalla Vite: “Ore importanti per il futuro di Italiano. Di Fra? Va tenuto in considerazione…”

"Vorrei rimanesse, ma oggi sarà una giornata importante. Forte la sirena del Napoli, e che ci vuoi fare? Se succede c'è anche la legittima ambizione di un allenatore che qui ha fatto ottime cose. Pure questa stagione non è stata da buttare. Se restasse lui avrei più certezze. Qui il mondo sembrava finito dopo Motta e Ndoye, invece abbiamo vinto la Coppa Italia con Vincenzo e trovato Rowe che vale oggi 50 milioni. Vediamo cosa accade, occorre fidarsi delal società"