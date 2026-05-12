Dalla Vite: “Non è una stagione insufficiente. Non disperiamo, ceduto Ndoye è arrivato…”

"Ieri c'è stata la cazzimma, quella è cambiata. E' mancata da tanto, troppo tempo. A un certo punto sembrava Roma-Bologna, l'ondata di una squadra che ti torna sotto e rimonta ma i rossoblù sono stati lì. Si chiama personalità, capacità di essere squadra importante. Purtroppo quest'anno lo hai dimostrato a corrente alternata. Io non ho mai definito la stagione insufficiente e a maggior ragione oggi c'è da fare un applauso. Una stagione insufficiente ha altri contorni, non questa