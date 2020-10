Dalla Vite: “Molti malumori derivano dal risultato. Mercato? Serviva un difensore”

Ospite di Francesca Bolognini a Nettuno Bologna 1, il collega di Gazzetta Matteo Dalla Vite ha espresso la sua opinione sulla situazione rossoblù dopo il malumore nato in seguito alla chiusura del mercato. Si parte da Saputo:

“Io non faccio conti in tasca a Saputo, ma se vogliamo farli dobbiamo dire che ha preso legnate di qua e di là – ha affermato – Qui ha messo 120 milioni in giocatori da quando siamo in A, ne sta mettendo per lo stadio, ne ha messi per il centro tecnico e così via. I malumori sono molto dettati dal fatto che è stata persa una partita abbordabile e non è stato preso il difensore. Se il Bologna avesse vinto a Benevento e preso un centrale magari ora forse certi discorsi non si farebbero”.