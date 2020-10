Dalla Vite: “Mihajlovic ha parlato di comunicazione. Da Costa? Non è un caso che…”

Intervenuto telefonicamente a Pomeriggio Rossoblù condotto da Francesca Bolognini, il collega di Gazzetta Matteo Dalla Vite ha espresso la sua opinione sul momento in casa felsinea alla vigilia di Bologna-Cagliari.

“Mihajlovic ha carattere da trasmettere alla squadra e sarebbe ora che la squadra assumesse questo carattere – ha affermato – Il tecnico ha parlato di personalità e comunicazione e in effetti il Bologna su questo deve migliorare. Poi in conferenza Sinisa ha sfociato anche nel politico e lui, come sempre, è divisivo. Da Costa è un comunicatore in campo? Chi era allo stadio martedì sentiva due tipologie di grida, una era Mihajlovic, l’altra Da Costa. E’ un caso che oggi Mihajlovic abbia parlato di comunicazione? Per me no. Giocherà Da Costa? Secondo me no, però una riflessione la farei”.