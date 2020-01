Dalla Vite: “Mi aspetto Santander titolare. Mercato? Qualcuno arriverà”

Formazione

Intervenuto a Sportoday su Rete 7, il collega Matteo Dalla Vite ha espresso il suo punto di vista alla vigilia del derby con la Spal

“Credo che domani giocheranno Schouten e Poli in mediana, in avanti non è detto che Barrow sarà titolare, potrebbe iniziare la partita Santander con Palacio al posto di Sansone. Musa? Quello di Sansone è un ruolo delicato come ha spiegato De Leo anche per gli equilibri difensivi. Servono rientri sistematici e corposi, forse Barrow non è ancora pronto”.