Dalla Vite: “Ibrahimovic è ancora nel pensatoio”

Ospite di Sportoday su E’Tv Rete 7, il collega Matteo Dalla Vite ha espresso la sua opinione alla vigilia di Udinese-Bologna

“Credo che Mihajlovic, anche per quello che ha detto nei giorni scorsi, farà un bel mix tra giovani ed esperti domani a Udine. Penso che vedremo diversi giovani in campo, non si tratta di snobbare la Coppa Italia ma di ottenere anche quel pizzico di incoscienza che Sinisa vuole vedere. Schouten? Ha un piccolo problema fisico, niente di grave. In generale questa partita ci farà vedere le nuove leve, in particolare sono curioso di vedere Corbo“.