Dalla Vite: “Credo che Italiano rimarrà. Rowe? Se arrivano 45 milioni…”

"Credo che ci siano molte più possibilità che rimanga e io ne sarei contento - le sue parole - Io spero che Italiano resti e che si debba lottare per tornare in Europa. Credo ci siano le basi. Le cessioni? Ci siamo fatti una idea sui possibili partenti, ma mi fido dei dirigenti che devono scegliere sul mercato. Sapevamo che Ndoye sarebbe diventato Ndoye, che Calafiori sarebbe tornato a quel livello dopo essere stato confinato al Basilea? Credo ci si debba fidare. Questa è una delle basi dalle quali Italiano può ripartire, cioè la certezza che al Bologna c'è la competenza per fare bene".