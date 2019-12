Daino: “Il Bologna ha poca qualità in mezzo. Santander? Senza Soriano…”

Intervenuto telefonicamente a E’Tv Rete 7, il doppio ex di Milan e Bologna, Daniele Daino, ha parlato della partita di domenica persa dai rossoblù.

“I gol subiti nascono sempre da errori, domenica quello che si poteva evitare era il rigore con quella palla persa in zona difensiva con la squadra pressata. E’ stato rischioso uscire in palleggio e il Bologna non ha giocatori così abili in questa fase del gioco. Si poteva buttare una palla avanti sulla punta e salire. Lì o sei bravissimo o corri rischi enormi”.