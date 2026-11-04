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Il progetto

Il Bologna FC 1909 annuncia una nuova partnership con CSTS Enterprises, gruppo con sede a New York attivo nei settori dello sport, dell’intrattenimento, dei media integrati e della tecnologia applicata ai viaggi, che entra a far parte della famiglia rossoblù in qualità di Official Regional Partner in Asia. Specializzata nella creazione di esperienze end-to-end, CSTS Enterprises offre soluzioni complete che spaziano dallo sport all’intrattenimento, dai viaggi e dall’hospitality al marketing integrato, mettendo in relazione brand e titolari di diritti con il pubblico di tutto il mondo. Unendo una profonda competenza di settore, tecnologie innovative e una conoscenza approfondita dei mercati internazionali, il gruppo realizza esperienze di altissimo livello, capaci di generare coinvolgimento e valore duraturo per i propri clienti.

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