Cremonese-Bologna, le probabili formazioni

Massima concentrazione sulla Cremonese e turnover ridotto, anche per via delle assenze. Vincenzo Italiano prova a ripartire dallo Zini per poi pensare all'Aston Villa solo da lunedì. Dentro Castro come centravanti, supportato ai lati da Rowe e Bernardeschi, mentre a centrocampo dovrebbero agire Freuler, Sohm e Ferguson. In difesa spazio a Joao Mario, Vitik, Lucumi e Miranda. Nella Cremonese fuori Sanabria e Vardy, toccherà a Djuric e Bonazzoli.