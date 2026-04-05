Cremonese-Bologna, le formazioni ufficiali

Vincenzo Italiano manda un messaggio e mette i titolari oggi a Cremona, confermando le parole della vigilia 'non si pensa all'Aston Villa'. Dentro allora Castro davanti, supportato da Bernardeschi e Rowe, mentre in mezzo giocano Moro, Freuler e Sohm. Anche in difesa dentro i titolari con Vitik e Lucumi centrali, Miranda e Joao Mario in fascia. Nella Cremonese 4-4-2 con Bonazzoli e Djuric in attacco stante le assenze di Sanabria e Vardy.