Cremonese-Bologna, i convocati: dentro un giovane della Primavera

Vincenzo Italiano completa il suo attacco con Castaldo della prima per arginare le assenze di Jens Odgaard e Thijs Dallinga. L'unico centravanti disponibile è Santi Castro, ma chissà che nella ripresa non possa toccare pure al bomber della Primavera per dare fiato all'argentino in vista dell'Aston. Out anche Dominguez sugli esterni e Lykogiannis a sinistra. Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.