Vincenzo Italiano completa il suo attacco con Castaldo della prima per arginare le assenze di Jens Odgaard e Thijs Dallinga. L'unico centravanti disponibile è Santi Castro, ma chissà che nella ripresa non possa toccare pure al bomber della Primavera per dare fiato all'argentino in vista dell'Aston. Out anche Dominguez sugli esterni e Lykogiannis a sinistra. Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.
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Cremonese-Bologna, i convocati: dentro un giovane della Primavera
I convocati per domani, Castaldo completa l'attacco
Portieri: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castaldo (73), Castro, Orsolini, Rowe.
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