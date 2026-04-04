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Cremonese-Bologna, i convocati: dentro un giovane della Primavera

Cremonese-Bologna, i convocati: dentro un giovane della Primavera - immagine 1
I convocati per domani, Castaldo completa l'attacco
Redazione TuttoBolognaWeb

Vincenzo Italiano completa il suo attacco con Castaldo della prima per arginare le assenze di Jens Odgaard e Thijs Dallinga. L'unico centravanti disponibile è Santi Castro, ma chissà che nella ripresa non possa toccare pure al bomber della Primavera per dare fiato all'argentino in vista dell'Aston. Out anche Dominguez sugli esterni e Lykogiannis a sinistra. Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castaldo (73), Castro, Orsolini, Rowe.

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