Cremonese-Bologna, come seguirla in tv

Una Pasqua assieme al Bologna . Se quasi mille persone saranno allo Zini in trasferta a seguire i rossoblù contro la Cremonese , in tanti saranno anche davanti a radio e tv per tifare da lontano.

Si gioca alle ore 15, nel tradizionale orario della domenica, tra una Cremonese a caccia di punti salvezza e un Bologna che ha come obiettivo l'ottavo posto ora della Lazio. Arbitra Abisso di Palermo. Diretta televisiva in esclusiva su Dazn, visibile tramite apposita piattaforma e da Sky Q, sezione app, per chi è abbonato anche a Dazn. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.