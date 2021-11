Cor Sport – Orsolini dentro contro lo Spezia, ma anche sul mercato

Orsolini tra voci di mercato e prestazioni

Contro lo Spezia toccherà con ogni probabilità a lui di rivestire il ruolo di quinto destro a centrocampo. Una posizione che di certo non rende lieto Orsolini, che in quel ruolo non può esprimere a pieno le sue qualità. Nonostante tutto, sarà anche un modo per mettere minuti nelle gambe ad un ragazzo che l'anno scorso era titolare inamovibile nel team di Sinisa.