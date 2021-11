Cor Sport – Il mediano Mihailovic a Bologna, ma solo per due settimane

L'asse italo-canadese tra Montreal e Bologna

In arrivo tre ragazzi dal Montreal , l'altra squadra di Saputo a Bologna .

Uno dei tre è un classe 98, si è parlato di lui a causa del suo nome, familiare sotto le sue torri: Mihailovic (con la i). Il trequartista, che la scorsa stagione in Canada ha totalizzato 4 gol e 14 assist, dovrebbe rimanere a Bologna solo due settimane. A impedire un soggiorno più lungo sono infatti i tifosi del Montreal che chiedono il loro gioiellino in casa per questa stagione e JoeySaputo sembra rassicurarli.