Corriere di Bologna – Coppa Italia, il Bologna non vuole scherzetti

Motta lo sa bene e dopo aver dichiarato "Sono soddisfatto di ciò che vedo dentro e fuori dal campo, dell'unità e della determinazione del gruppo che si sta dimostrando presente in ogni gara e che sta generando l'entusiasmo dei tifosi, che ci riconoscono valori importanti", aggiunge che rimangono alcune cose da migliorare durante le partite, soprattutto quando il Bologna va in vantaggio, come per l'ultima partita a Reggio: "Dovevamo sfruttare meglio il nostro possesso palla per evitare alcuni contropiedi che abbiamo subito". Per quanto riguarda poi i nuovi arrivati, il tecnico risponde deciso: "Non sempre le statistiche dicono tutto, sono contento di ciò che vedo e stanno crescendo insieme agli altri", accompagnando il commento positivo e fiducioso con una postilla su Saelemaekers, che "deve stare più tranquillo, a volte ci tiene tanto a contribuire ma non ho dubbi che col tempo arriverà il giusto equilibrio". Sicuramente la partita di stasera sarà un bel palcoscenico di prova anche per coloro che, fino ad ora, hanno avuto meno spazio di manovra, anche se Motta ci tiene a sottolineare che, come sempre, "giocherà chi merita e chi ha dimostrato in allenamento, perché la partita è sempre il premio del lavoro svolto in settimana". Nonostante ciò, parte delle scelte sono obbligate dagli infortuni: El Azzouzi ne avrà per quasi un mese a causa di una lesione muscolare alla coscia destra, mentre De Silvestri ha un problema di affaticamento al flessore, dall'altro lato Beukema spera di esserci contro la Lazio. L'allenatore comunque non lascia ancora troppo trapelare le sue scelte, nemmeno sul portiere nel ballottaggio Skorupski-Ravaglia, limitandosi a dire che "l'obiettivo è fare una grandissima prestazione contro una squadra che ha una struttura in grado di complicare il gioco delle avversarie e che ha fatto soffrire la Juve fino all'ultimo". Perciò per adesso sappiamo essere assai probabili le titolarità di Ndoye, Karlsson, Moro e Fabbian, con forse anche Corazza e un'occasione per Van Hooijdonk, su cui Thiago afferma: "Sydney lavora bene in allenamento, ha caratteristiche diverse da Zirkzee ma fa cose interessanti".