Corriere dello Sport – Le scelte di Motta contro il Verona

Motta non è mai riuscito a rinunciare al suo gioiellino se non per pochi minuti, ma, contando questi tre impegni assai ravvicinati, il tecnico deve decidere se chiedere a Joshua gli straordinari o se lasciare un po' di spazio a Van Hooijdonk. Il ragazzo, proprio conterraneo del suo compagno di reparto, classe 2000, era stato inizialmente escluso dal progetto di Motta, ma poi è riuscito con determinazione a guadagnarsi un po' della sua fiducia. Fino ad ora ha giocato circa una quarantina di minuti suddividi in quattro spezzoni di gara, che sembrano pochi, ma in realtà non lo sono affatto, considerando la partenza: non era stato nemmeno convocato per il ritiro estivo. Stasera è probabile che possa allungare il suo minutaggio in maglia rossoblù e Thiago sta ben valutando se farlo partire dall'inizio o a gara già in corso. Scelta che, come spesso accade, non è trapelata dal suo allenatore. Per il resto dei reparti invece il turnover è molto più in vista. Difatti, se in difesa le scelte sono quasi obbligate con Posch, favorito a destra su Corazza, Bonifazi e Calafiori centrali e Kristiansen, più probabile di Lykogiannis, a sinistra, gli esterni d'attacco non mancano sicuramente. Probabilmente Orsolini riposerà lasciando spazio a Ndoye, mentre a sinistra potrebbe esserci Karlsson, che, dopo aver trascorso le ultime 4 partite di campionato in panchina, appare ora favorito su Saelemaekers. Poi anche a centrocampo potrebbero esserci delle novità, come la maglia da titolare per Fabbian, in trequarti, e per Moro che, al posto di Freuler, farebbe coppia con Aebischer. Il dubbio resta poi anche tra i pali, ma Skorupski sembra comunque preferito rispetto a Ravaglia. I tifosi, con ben 6 mila biglietti venduti, son quindi pronti a vedere i loro beniamini in campo. La curva Bulgarelli, che in campionato è esaurita dagli abbonamenti, ha ancora sedute disponibili, ma il numero degli spettatori è destinato a salire in queste ore prima del fischio d'inizio.