Corriere dello Sport – La versatilità di Saelemaekers contro il Sassuolo

Contro il Frosinone però ha fatto sì vedere molte e belle giocate, ma ha accumulato anche diversi errori. Questo suo sali scendi rivela come egli sia ancora alla ricerca del ritmo giusto. Nonostante ciò, Motta crede molto in questo giocatore che vuole veder sbocciare e ritiene che il campo del Mapei possa essere la giusta prateria per lui. Fino ad adesso infatti Saelemaekers ha messo insieme 4 presenze e poco più di 160 minuti. Possiamo quindi considerare che l'ultimo match contro il Frosinone sia stata la sua prima vera partita a Bologna, poiché l'allenatore gli ha concesso ben 83 minuti di gioco: il tempo necessario per comprendere cosa ci sia da lavorare. E' stato chiaro come al belga manchi un po' di lucidità in certe situazioni e che è alla ricerca del giusto ingranaggio da inserire per incrementare la potenza di questa macchina bolognese. Di una cosa Thiago è sicuro: questo ragazzo è il pezzo che mancava. Sa fare tutto: difendere, inventare, attaccare gli spazi. Ora il tecnico vuole sfruttare queste sue qualità, spingendolo ad osare di più, a puntare gli avversari fino a saltarli ed andare in porta. Per la tanto attesa sfida contro il Sassuolo, Alexis è stato difatti provato nuovamente nello schema a tre punte, ma egli, come nel match contro il Frosinone, dovrà essere pronto a ricoprire anche ruoli meno offensivi: deve poter tornare, andare a cercare la palla in zone differenti, dove può essere assai in grado di avviare il contropiede o un'azione pericolosa. Guardando poi al di fuori del campo da gioco, nella città delle due torri, egli sta trovando proprio tutto ciò che cercava: una famiglia, un posto dove stare bene e un club all'altezza delle sue aspettative. L'ex milanista possiede inoltre l'indole del trascinatore, dando la carica ai più giovani e tenendo al passo degli anziani, come De Silvestri. Non c'è niente da fare, Saelemaekers è un tuttofare e, proprio per questo, è colui che può essere in grado di dare una forma materiale alle idee di Thiago Motta.