Continua ad essere accostato al Bologna il nome di Patrick Cutrone, attaccante in prestito alla Fiorentina dal Wolverhampton e in uscita nel mercato di gennaio.

Il fatto che nella trattativa tra Wolwes e Fiorentina sia stato tolto l’obbligo di riscatto, come ha sottolineato il Cor Sport, favorisce una uscita di Cutrone nel mercato invernale e l’attaccante è stato spesso accostato al club rossoblù. Ma la pista, ad oggi, non sembrerebbe così concreta in ottica Bologna.