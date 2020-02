Fortitudo-Aradori trascinatore

Nell’anticipo di sabato contro la Virtus Roma, la Fortitudo vince e convince mettendo in mostra un Aradori in pieno spolvero.

Il giocatore ha infatti realizzato il suo high stagionale mettendo a segno 26 punti con un media realizzativa del 72.7. %.

Per lui un ottimo momento di forma evidenziato dal terzo posto in classifica marcatori e dal fatto di essere l’italiano che conta più punti in tutto il campionato. Segnali importanti che lasciano ben sperare per la prossima partita di campionato in programma contro Pesaro.

