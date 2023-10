Corazza si racconta: “Avevo prenotato le vacanze, poi la chiamata…Sogno il Bfc per tutta la carriera”

Esordio con gol, in Coppa Italia con il Cesena, nel derby, poi il debutto in Serie A contro il Milan fino alla prima convocazione in nazionale Under 20. Tommaso Corazza, bolognese doc, è il classico 'cinno' che ha coronato il sogno di una vita: giocare da professionista nella squadra del cuore. Figlio dell'ex responsabile del settore giovanile, Daniele, Tommaso Corazza ora è in pianta stabile in prima squadra e la sua convocazione per il ritiro estivo di Valles è arrivata all'ultimo. Aveva prenotato le vacanze: