Cor Sport – Virtus: il gruppo è compatto

Nonostante le tante assenze la squadra ha dimostrato qualità

Ottime le prestazioni di Pajola e Alibegovic ma anche Belinelli decisivo nei momenti chiave della partita. La nota negativa della partita è sicuramente l’infortunio di Milos Teodosic, che dovrà stare fermo una ventina di giorni, e si aggiunge alla già lunga lista degli indisponibili. Domani sera la Segafredo sarà di nuovo in campo per la sfida di Eurocup contro BourgenBresse: potrebbe essere l’occasione di rivedere in campo Nico Mannion. Il suo rientro era previsto nella partita di sabato prossimo contro Treviso ma a questo punto, visto l'infortunio di Teodosic, tale evento potrebbe essere anticipato di un paio di giorni.