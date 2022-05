Cor Sport – Viola, Santander e Falcinelli salutano. Mercato Hickey-Svanberg plusvalenze?

Il punto di mercato del Cor Sport

Nicolas Viola , Federico Santander e Diego Falcinelli sono ai saluti con il club rossoblù. Il centrocampista, arrivato nel mercato di gennaio, ha collezionato solo 6 presenze con appena 118 minuti giocati. In estate lascerà Bologna a parametro zero. Stessa cosa accadrà per i due attaccanti che nell’ultima col Sassuolo non erano nemmeno stati convocati. Sinisa Mihajlovic ha più volte sottolineato la loro professionalità e disponibilità ma a giugno ci saranno i titoli di coda.

Viola, Santander e Falcinelli potrebbero non essere i soli a lasciare Casteldebole. Anche Svanberg e Hickey sembrano sulla via dell’addio, entrambi titolarissimi del Bologna in questa stagione. Lo svedese ha giocato 36 partite per 2710 minuti sui 3565 disponibili, mentre Hickey addirittura 2955. Su di loro c’è l’interesse della Premier League. Per quanto riguarda Svanberg la sua cessione sembra quasi scontata: non ha rinnovato il contratto che scadrebbe alla fine della successiva stagione. Non cederlo significherebbe, molto probabilmente, cederlo a parametro zero. Il contratto di Hickey, invece, scadrà nel 2024 e il Bologna spera di incassare attorno ai 25 milioni per una sua possibile cessione al Tottenham o all’Arsenal.