Cor Sport – Verona interessato a Santander

Si susseguono le voci di mercato in casa rossoblu. Dopo le ultime indiscrezioni che parlano di un forte interesse del Bologna verso Andrea Favilli e alla riapertura al sogno Ibrahimovic, sicuramente saranno necessarie anche delle cessioni nel reparto avanzato. Il primo indiziato a lasciare Bologna ecco che diventerebbe Federico Santander.

In questi giorni il paraguayano avrà la possibilità di discutere con mister Mihajlovic riguardo il proprio futuro. Se lo spazio concesso continuerà ad essere minimo ecco allora che il ropero potrebbe chiedere la definitiva cessione. Nelle ultime settimane i maggiori interessamenti sembravano arrivare proprio dal Paraguay, dove alcuni club vorrebbero riportarlo in patria. Non è da escludere però una permanenza in Italia. Il Verona infatti avrebbe mostrato interesse verso Santander e potrebbe nei prossimi giorni costruire una trattativa con i rossoblu per portare nella città di Romeo e Giulietta il sudamericano.