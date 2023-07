Cor Sport – Van Hooijdonk presto a Casteldebole

L'attaccante figlio d'arte, il papà Pierre ex Feyenoord si è lamentato della sua mancata convocazione 'scelta incomprensibile' dovrebbe riprendere ad allenarsi a Casteldebole con la squadra dopo la fine del ritiro a Valles. Poi sarà mercato, in cerca di squadra visto che la decisione di Thiago Motta è presa. Nonostante 26 gol in 54 partite il classe 2000 non rientra nei piani del tecnico anche se il ragazzo sperava di poter sfruttare il ritiro per mettersi in mostra, invece Thiago ha scelto Arnautovic e i giovani della primavera per completare l'organico lasciando a casa Van Hooijdonk per scelta tecnica e Zirkzee perché ancora in ferie dopo l'Europeo under 21. Poi sarà tempo di mercato e della ricerca di una squadra: per ora c'è una timida pista Frosinone.