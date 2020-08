Cor Sport – Ultimatum per Hickey

La pazienza del Bologna è finita. I rossoblù hanno atteso anche troppo tempo per la risposta di Aaron Hickey, il terzino sinistro continua a chiedere tempo ma il Bologna di tempo non ne ha più: vuole sapere subito quale sarà la sua decisione. Per questo Sabatini e soci hanno lanciato un ultimatum al calciatore, che in queste ore potrebbe dare la sua risposta definitiva.

Il Corriere dello Sport evidenzia comunque come la fumata bianca sia tutt’altro che vicina. Il Bologna ha già l’accordo con l’Heart of Midlothian sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro, ma il calciatore sembra preferire il Bayern Monaco come destinazione nonostante il club tedesco non abbia ancora trovato un’intesa con la squadra proprietaria del cartellino di Hickey. Fatto sta che il classe 2002 continua a prendere tempo, così la società rossoblù valuta le alternative: in pole position rimane Alessandro Tripaldelli del Sassuolo, nel mirino del Bologna così come Riccardo Marchizza anche lui sempre del Sassuolo.