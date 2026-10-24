'Bologna, la svolta' scrive oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. 'La tentazione' è il titolo scelto dal quotidiano in vista della trasferta di oggi a Cagliari: Palladino pensa a Jens Odgaard dal primo minuto.

Il danese falso nove se Enem non dovesse convincere, si legge, e con tre partite in una settimana Dovbyk potrebbe rimanere a riposo: il tecnico studia le mosse d'attacco con Piccoli infortunato. 'Una poltrona per tre' dunque, con Odgaard che appare in vantaggio sugli altri due per partire titolare a Cagliari. Dietro la prima punta ci sarà Cambiaghi, considerato l'ago della bilanciar con Orsolini fuori e Bernardeschi non ancora al meglio. A supportare la squadra rossoblù un settore ospiti sold out. Sono infatti stati venduti tutti i 415 tagliandi a disposizioni: passione rossoblù ancora viva e presente.