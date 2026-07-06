Full immersion nel Bologna e a Bologna per Domenico Tedesco. Primi summit di mercato con la dirigenza, soprattutto Sartori e Di Vaio, e primo contatto con la città.

Come sottolinea il Cor Sport, poche ore dopo l'arrivo in città, Tedesco ha subito incontrato i dirigenti dell'area tecnica per stabilire i programmi e le strategie di mercato, incontri che proseguiranno in questi giorni anche alla presenza dell'ad Claudio Fenucci. Poi, c'è la vita 'privata'. Tedesco ha scelto di vivere Bologna fino in fondo, affidandosi al centro città. Secondo il Cor Sport, il neo tecnico avrebbe comprato casa in pieno centro, in modo tale da vivere l'essenza di Bologna e non troppo distante dal Niccolò Galli. Già in Turchia, al Fenerbahce, Tedesco fece una scelta ben precisa. Rifiutò di stabilirsi un lussuoso hotel di Istanbul, troppo distante dal luogo di lavoro, per sistemarsi direttamente all'interno del centro tecnico. A Bologna, città più piccolina, è più facile vivere in pieno centro e spostarsi poi a Casteldebole per allenare la squadra.