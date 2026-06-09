Cor Sport – Tedesco, mani sul Bologna. Mercato: prima le cessioni

"Sì, perché per certi versi già è stato disegnato sulla carta nel corso delle tante video chiamate che il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori e il direttore sportivo Marco Di Vaio hanno fatto con Domenico Tedesco" scrive oggi Claudio Beneforti su Stadio. Per il neo tecnico pronto un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029, oggi il primo contatto fisico con il mondo Bologna e Sartori e Di Vaio hanno già messo le basi per il mercato estivo, ma prima andranno fatte delle cessioni. Il diktat di Saputo è stato chiaro: le operazioni in entrata saranno figlie di quelle in uscita, con un saldo attivo di circa 30 milioni di euro. Per quanto riguarda la rosa, sostiene Stadio rispetto ai sussurri di Casteldebole, scelte definitive sui nomi in uscita e in entrata non sarebbero state fatte, ma conoscendo Sartori è impossibile che nelle varie video chiamate con Tedesco non siano emersi chiaramente alcuni obiettivi di mercato