Il Corriere dello Sport Stadio apre oggi in prima pagina con la foto di Domenico Tedesco: sarà lui il prossimo allenatore del Bologna. Firma vicina, scrive il quotidiano.

Il Bologna ha scelto l'erede di Vincenzo Italiano, sarà l'ex ct del Belgio con un contratto di due o tre anni e un ingaggio superiore ai due milioni di euro: ora il tecnico risolverà il contratto con il Fenerbahce dopo l'esonero di aprile. 'Dall’Italiano al Tedesco, come se per certi versi il Bologna fosse diventato un dizionario' scrive Claudio Beneforti. Ora l'allenatore, che aveva contratto fino al 2027, deve risolver qualche faccenda burocratica con il Fener e poi potrà firmare con i rossoblù. Difficile possa chiudersi tutto entro oggi, ma la settimana prossima il Bologna conta di poter fare il suo annuncio con il nuovo allenatore.