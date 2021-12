Cor Sport – Svanberg, prima il rinnovo poi la cessione

Non decollano le trattative per il rinnovo di Mattia Svanberg, il Bologna è sospeso tra il cederlo subito o a fine stagione

Per Bigon e Di Vaio la priorità è quella di rinnovare il contratto del centrocampista svedese, che inevitabilmente dopo una serie di buone prestazioni ha attirato l'attenzione di grandi club; la società si è già rassegnata a doverlo immolare sull'altare delle plusvalenze, ma prima vorrebbe rinnovargli il contratto in scadenza per avere maggior voce in capitolo durante le trattative per la sua cessione: il ragazzo ha già espresso la volontà di volere il rinnovo per non lasciare scoperta la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio e permettergli di incassare una cifra congrua come forma di gratitudine. Per gennaio, però, il suo procuratore ha già qualche proposta sul tavolo in modo da avere man forte per strappare condizioni migliori per il suo assistito. Nel caso non si arrivasse ad una soluzione a stretto giro, il Bologna potrebbe considerare l'ipotesi di cederlo già in questa sessione di mercato per evitare di doverlo poi svendere perché in scadenza.