Cor Sport – Supryaga prigioniero della Dinamo

Vladyslav Supryaga sta vivendo un’estate di attesa.

La Dinamo Kiev vuole fare cassa con la cessione del suo cartellino, ma deve affrontare delle problematiche interne. Il tecnico degli ucraini, Mircea Lucescu, chiede infatti garanzie prima di lasciar partire la sua punta di diamante. Lucescu è molto contestato dai tifosi, reo di aver fatto risplendere in Europa i rivali dello Shaktar Donetsk negli ultimi anni. Per questo motivo, il romeno non può permettersi di commettere passi falsi, come quello di cedere il giocatore più promettente della rosa senza trovare prima un degno sostituto. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Bfc avrebbe offerto 10 milioni di euro, cifra congrua alle richieste della Dinamo.