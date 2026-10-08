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Bene il nuovo stadio

A Bologna si parla di uno stadio nuovo, da costruire entro il 2031, così il Bologna dovrebbe lasciare il Dall'Ara, che oggi porta il nome dello storico presidente dell'ultimo Scudetto nel 1964. Della situazione ha parlato il nipote Stefano al Cor Sport: “Il progetto del nuovo stadio è una grande opportunità per Bologna. Conosco bene la zona, è perfetta per un nuovo impianto con una viabilità che migliorerà ulteriormente con l’arrivo del tram. A Bolgna siamo abituati a considerare un chilometro e mezzo come una distanza enorme, invece la Fiera è a due passi dal centro. Un luogo ideale”.

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