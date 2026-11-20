Per la partita di domenica contro l’Udinese, Palladino dovrebbe confermare i titolari in difesa e al centro del centrocampo. In mezzo giocherà ancora la coppia Lewis Ferguson-Tommaso Pobega, sempre titolare da quando c’è il nuovo allenatore. Ferguson va verso la diciottesima partita stagionale tra Bologna e Scozia, ed è stato titolare anche lunedì in Svizzera. Pobega invece ha riposato per quindici giorni. Al momento nessuna delle alternative (Moro, El Azzouzi, Amondarain, Libra) sembra in grado di prendere il loro posto.

Le scelte sono sostenute dai numeri. Ferguson, al Bologna dal 2022 e ormai uno dei leader, è primo in Serie A per passaggi riusciti. Pobega si è affermato come mediano con licenza di attaccare e ha già segnato due gol. Anche in difesa non dovrebbe cambiare nulla: il terzetto Darmian-Casale-Theate ha trovato un’ottima intesa nell’ultimo mese, e il mese di ottobre ha dimostrato che è il reparto che dà più certezze. L’esperienza dei giocatori più anziani, nessuno dei quali è Under 25, resta secondo il giornale la base su cui poggia questo Bologna.