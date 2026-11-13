Il tendine d’Achille rallenta Enem: difficile il recupero per l’Udinese, il Bologna guarda alla trasferta di Venezia
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Il rientro di Jay Enem potrebbe slittare alla trasferta contro il Venezia. L’attaccante del Bologna, fermato da un problema al tendine d’Achille già a Cagliari e poi assente contro Milan, Monza e Parma, spera ancora di recuperare per l’Udinese. L’ultima ecografia, però, invita alla prudenza: per completare il recupero potrebbe servire qualche giorno in più.
Enem continuerà il lavoro personalizzato a Casteldebole, seguito quotidianamente dallo staff medico, con l’obiettivo di tornare almeno in panchina a Venezia. Anche Miranda e De Silvestri proseguiranno i rispettivi percorsi di recupero durante i quattro giorni liberi concessi da Palladino. La squadra riprenderà gli allenamenti lunedì, quando sono attesi anche i primi rientri dei nazionali, Cambiaghi e Theate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA