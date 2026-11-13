Il rientro di Jay Enem potrebbe slittare alla trasferta contro il Venezia. L’attaccante del Bologna, fermato da un problema al tendine d’Achille già a Cagliari e poi assente contro Milan, Monza e Parma, spera ancora di recuperare per l’Udinese. L’ultima ecografia, però, invita alla prudenza: per completare il recupero potrebbe servire qualche giorno in più.

Enem continuerà il lavoro personalizzato a Casteldebole, seguito quotidianamente dallo staff medico, con l’obiettivo di tornare almeno in panchina a Venezia. Anche Miranda e De Silvestri proseguiranno i rispettivi percorsi di recupero durante i quattro giorni liberi concessi da Palladino. La squadra riprenderà gli allenamenti lunedì, quando sono attesi anche i primi rientri dei nazionali, Cambiaghi e Theate.