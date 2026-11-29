'Il secondo clean sheet stagionale non poteva che arrivare lì, in trasferta, dove il Bologna continua a macinare il grosso dei suoi punti (13 contro 6)' scrive oggi Stefano Brunetti.

A 35 anni Lukasz è tornato decisivo nel Bologna. Parate fondamentali contro Monza, Parma e Venezia, tutte a fornire punti importanti ai rossoblù. A 35 anni, sottolinea il quotidiano, Skorupski resta la prima scelta di Palladino. Archiviati gli errori contro Torino e Atalanta che gli erano costati il posto a Lecce, adesso Lukasz è tornato centrale con parate e leadership e ora punta al rinnovo di contratto in scadenza a giugno. Ma per convincere il Bologna servirà continuità fino alla fine. Per lui sono 292 partite con la maglia del Bologna ed è a un passo dalle 300 che, continuando così, raggiungerà a breve. Essendo in rossoblù dal 2018 è oggi uno dei leader dello spogliatoio.