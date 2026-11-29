Al Bologna serve un bomber, ma anche altro in un mercato di gennaio che tarerà le ambizioni del club in ottica Europa. E questi saranno weekend decisivi. Perchè il Bologna gioca due volte di venerdì e i dirigenti potranno girare l'Italia e l'Europa.

'Giovanni Sartori è volato all'estero, impegnato a monitorare possibili profili interessanti per il futuro del Bologna' scrive oggi il Cor Sport. Il fine settimana senza impegni è utile al direttore dell'area tecnica per volare in giro per l'Europa e sondare gli obiettivi del futuro. Non solo Sartori, ovviamente. Anche Marco Di Vaio, il diesse, sta girando l'Italia tra Serie A e Serie B per monitorare talenti sensibili in vista di gennaio. Pure gli scout sono in azione, tutti distribuiti in Europa a seguire calciatori e partite. Gli uomini mercato del club rossoblù monitorano più profili possibili in vista delle prossime sessioni.