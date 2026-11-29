Udinese e Venezia, due partite in teoria sprecate dal Bologna ma con una costante: Artem Dovbyk in panchina. Un altro segnale verso la sua uscita a gennaio.

Per Gazzetta dello Sport, l'ucraino è ormai 'toro seduto'. Sempre in panchina, ultime tre di fila, Odgaard e Piccoli davanti a lui nelle gerarchie e il curriculum a Bologna è desolante. Mai titolare in tredici giornate, due piccoli acciacchi fisici e un solo gol, ormai datato settembre contro il Sassuolo. Ma da quando c'è Palladino sono sei panchine totali di cui tre di fila, con minutaggi risibili: 14 contro l'Inter e 7 contro il Monza. Bologna e Roma, inevitabilmente, hanno già parlato del suo futuro e a meno di un miracolo a gennaio sarà separazione, con Venezia e Valencia che lo cercano. Il Bologna che farà? Per Gazzetta non è affatto certo che possa arrivare un attaccante al suo posto, ma nel frattempo riappare il nome di Lucca, che in passato per due volte ha detto di no ai rossoblù.